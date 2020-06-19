"Работники хотели устроить самосуд". В "Северавтодоре" произошел конфликт из-за неоплаченных переработок

В Нижневартовске на почве несогласия с оплатой переработок главный инженер местного филиала АО "ГК "Северавтодор"" ударил руководителя первичной профорганизации Юрия Кузнецова, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность"

Конфликт случился 17 июня. В "курилке" собрались сотрудники филиала и стали обсуждать сокращение часов и оплату труда в дорожно-строительный сезон.

"Подошел главный инженер. Наш председатель стал снимать происходящее на телефон, тот попытался забрать его, Кузнецов не отдал, потом получил удар в висок. Работники хотели устроить самосуд над главным инженером, Кузнецов не дал. Сейчас председатель находится в больнице", - цитирует издание председателя Тюменской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Нугумана Залялятинова.

По словам Кузнецова, весь май большинство сотрудников перерабатывали – объём часов, отработанных сверх норматива, у некоторых доходил до 17. Переработки якобы не оплатили – рабочие получили за восемь часов работы.

"Люди возмущались, а главный инженер говорил, что "надо работать". Я снимал на телефон этот разговор. Главный инженер потребовал, чтобы снимать я перестал, попытался отнять аппарат. А когда не удалось, ударил в лицо. Вызывал "скорую", врачи меня осмотрели и увезли в больницу. Диагноз не сказали, но сообщили, что госпитализируют в отделение нейрохирургии. Мне уже звонила сотрудники полиции и СК. Я намерен писать заявление в правоохранительные органы. Либо после окончания госпитализации, либо прямо в больнице, если полиция придет ко мне в палату", - сказал Кузнецов.

По мнению Залялятинова, причина конфликта – отсутствие нормирования труда на предприятии.

Получить комментарий предприятия не удалось. В отделе по охране труда Накануне.RU сообщили, что впервые слышат о конфликте, переадресовав в приёмную организации, где не ответили на звонки агентства.