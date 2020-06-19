"Работники хотели устроить самосуд". В "Северавтодоре" произошел конфликт из-за неоплаченных переработок

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2006) | Фото: Накануне.ru

"Работники хотели устроить самосуд". В "Северавтодоре" произошел конфликт из-за неоплаченных переработок

В Нижневартовске на почве несогласия с оплатой переработок главный инженер местного филиала АО "ГК "Северавтодор"" ударил руководителя первичной профорганизации Юрия Кузнецова, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность"

Конфликт случился 17 июня. В "курилке" собрались сотрудники филиала и стали обсуждать сокращение часов и оплату труда в дорожно-строительный сезон.

"Подошел главный инженер. Наш председатель стал снимать происходящее на телефон, тот попытался забрать его, Кузнецов не отдал, потом получил удар в висок. Работники хотели устроить самосуд над главным инженером, Кузнецов не дал. Сейчас председатель находится в больнице", - цитирует издание председателя Тюменской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Нугумана Залялятинова.

По словам Кузнецова, весь май большинство сотрудников перерабатывали – объём часов, отработанных сверх норматива, у некоторых доходил до 17. Переработки якобы не оплатили – рабочие получили за восемь часов работы.

"Люди возмущались, а главный инженер говорил, что "надо работать". Я снимал на телефон этот разговор. Главный инженер потребовал, чтобы снимать я перестал, попытался отнять аппарат. А когда не удалось, ударил в лицо. Вызывал "скорую", врачи меня осмотрели и увезли в больницу. Диагноз не сказали, но сообщили, что госпитализируют в отделение нейрохирургии. Мне уже звонила сотрудники полиции и СК. Я намерен писать заявление в правоохранительные органы. Либо после окончания госпитализации, либо прямо в больнице, если полиция придет ко мне в палату", - сказал Кузнецов.

По мнению Залялятинова, причина конфликта – отсутствие нормирования труда на предприятии.

Получить комментарий предприятия не удалось. В отделе по охране труда Накануне.RU сообщили, что впервые слышат о конфликте, переадресовав в приёмную организации, где не ответили на звонки агентства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Работники хотели устроить самосуд". В "Северавтодоре" произошел конфликт из-за неоплаченных переработок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Солидарность, Северавтодор, конфликт, оплата турда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети