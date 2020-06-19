В Свердловской области снимут еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти Свердловской области анонсировали скорое снятие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения нового коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, на сегодняшнем заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19 губернатор Евгений Куйвашев объявил, что в настоящий момент область официально находится на первом этапе снятия ограничений. Всего этих этапов три.

"Еще ряд ограничений мы будем снимать применительно к коммерческим точкам, при этом проверяя их работу и соблюдение всех мер – масочного режима и всего остального. Это произойдет уже в ближайшее время", - сообщил Креков.

Он уточнил, что начнут свою работу фитнес-центры, будут использоваться спортивные сооружения – например, уже завтра в Екатеринбурге состоится матч чемпионата России по футболу между местным "Уралом" и казанским "Рубином".

"Надо уделять внимание здоровью людей, готовиться к осени. И если ситуация будет развиваться по положительному сценарию, к концу месяца мы определимся со следующим шагом", - добавил Павел Креков.

Напомним, по последним официальным данным число выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области достигло 10,5 тысяч.