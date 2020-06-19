24 Сентября 2020
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков призвал Минск аргументировать слова о "кукловодах" из "Газпрома"

В Кремле ответили на обвинения Минска в адрес российской госкомпании "Газпром" в причастности к делу "Белгазпромбанка".

Ранее в Комитете государственного контроля Белоруссии заявили, что за деятельностью задержанного главы кредитного учреждения Виктора Бабарико стояли некие "кукловоды", среди которых якобы есть "большие начальники" из "Газпрома".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Минск аргументировать свою позицию, заявив, что обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными.

Представитель Кремля подчеркнул, что интересы крупнейших компаний страны "находятся под защитой российского государства", передает РБК.

Уголовное дело по "Белгазпромбанку" (принадлежит "Газпрому") было возбуждено по статьям об уходе от налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико претендует на пост президента Белоруссии. Накануне вместе с сыном он отправился сдавать очередную часть собранных подписей в ЦИК и пропал, в штабе политика сообщили, что он не выходил на связь. Позднее телеканал "Беларусь 1" сообщил, что отец и сын Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии.

В результате главу банка задержали, его заподозрили в попытке воздействия на свидетелей и сокрытии улик.

ЦИК страны, между тем, сообщил, что Лукашенко и Бабарико сдали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в президенты. Выборы состоятся 9 августа.

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Песков призвал Минск аргументировать слова о "кукловодах" из "Газпрома"

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Теги: дмитрий песков, белоруссия, газпром, белгазпромбанк



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