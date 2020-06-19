Забайкальскому стрелку продлили арест до сентября

Суд продлил арест тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой осенью 2019 года. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев, передает корреспондент Накануне.RU

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей на три месяца, а всего до 11 месяцев, то есть по 25 сентября 2020 года", - прокомментировал он.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа. Вердикт остался в силе.