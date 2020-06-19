24 Сентября 2020
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Экономика В России
Светлана Орлова (2018) | Фото: er.ru

Аудитор призвала Минстрой к экстренным мерам по вводу нового жилья

Минстрою необходимо принимать экстренные неординарные меры по поддержке строительной отрасли, чтобы выполнить установленных нацпроектом "Жилье и городская среда" показатели по вводу жилья. Об этом заявила аудитор Счетной палаты (СП) Светлана Орлова на правительственном часе в Совете Федерации, сообщается на сайт СП.
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По ее словам, ввод нового жилья - залог преодоления социально-экономического кризиса. Однако сейчас спрос на жилье по ипотеке снижается из-за снижения доходов граждан, а его стоимость, напротив, растет из-за сокращении объемов его ввода. Она отметила, что еще в прошлом году в эксплуатацию было введено только 91% жилья от установленного показателя.

Орлова считает, что одним из наиболее перспективных направлений является развитие индивидуального жилищного строения (ИЖС), поскольку многие прогнозируют, что спрос на небольшие, но комфортные для проживания индивидуальные загородные дома после эпидемии резко вырастет.

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Аудитор призвала Минстрой к экстренным мерам по вводу нового жилья

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Теги: жилье, счетная палата



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