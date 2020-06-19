Замглавы Екатеринбурга: В борьбе с COVID-19 задействован почти весь состав лечебно-профилактических учреждений

В Екатеринбурге, так или иначе, каждый врач, медсестра и младший медработник соприкасаются с пандемией. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Баранов на брифинге в преддверии Дня медицинского работника. По его словам, с нагрузками медики справляются, хотя при этом врачей больше не стало. Однако радует, что в последнее время больных с COVID-19 становится меньше.

Дмитрий Баранов отметил, что в борьбе с коронавирусом задействован практически весь состав лечебно-профилактических учреждений города, которые лечат и наблюдают пациентов как в больницах, так и на дому. Большая нагрузка приходится и на службу скорой медицинской помощи.

700 млн руб., переданных городу из федерального и областного бюджетов, стали значительным подспорьем для медицинских учреждений города в борьбе с коронавирусом: палаты оснащены кислородной поддержкой, приобретены и установлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Также следует отметить, что ежегодно силами города и области обновляется парк автомобилей СМП. В конце мая текущего года 12 автомобилей марки Ford класса В и С для линейных и реанимационных бригад были приобретены на сумму более 48 млн руб. Средства выделили городской и региональный бюджеты в равных долях. Автомобили оснащены всем необходимым для оказание сердечно-лёгочной реанимации полного комплекса, проведения искусственной вентиляции лёгких, мониторинга состояния и проведения интенсивной терапии пациента. В этих машинах есть все необходимые средства транспортной мобилизации при самых различных травмах и для правильной щадящей транспортировки пациентов вне зависимости от степени его состояния.

В ходе брифинга Дмитрий Баранов также напомнил, что в Екатеринбурге День медицинского работника отметят более 20 тысяч человек. Он поздравил всех медиков с их профессиональным праздником и пожелал им здоровья и благополучия.