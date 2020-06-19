Следы коронавируса обнаружены в пробах сточных вод Милана и Турина за декабрь 2019 года

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Следы коронавируса обнаружены в пробах сточных вод Милана и Турина за декабрь 2019 года

Новое исследование итальянских ученых показало, что коронавирус присутствовал в стране еще в декабре 2019 года. Следы SARS-Cov-2 обнаружили в канализационных системах Милана и Турина за два месяца до того, как в Италии были зарегистрированы первые случаи COVID-19.

"Следы SARS-Cov-2 были обнаружены в образцах сточных вод, отобранных в Милане и Турине 18 декабря и в Болонье 29 января", - цитирует Bloomberg Джузеппину Ла Роса, возглавлявшую исследование ученых из Национального института здоровья Италии (ISS). По словам эксперта, еще больше следов было обнаружено в образцах, взятых в январе и феврале 2020 года.

Неожиданное открытие было сделано в ходе регулярного исследования воды на вирусы, которое проводится с 2007 года департаментом окружающей среды ISS. Было проанализировано 40 проб, взятых с октября 2019 года по февраль 2020 года, в качестве контрольных использовались пробы, взятые с сентября 2018 года по июнь 2019 года.

Исследования в провинции Лигурия доказывают вероятность того, что вирус присутствовал в стране в конце прошлого года. Самое первое упоминание коронавируса связано с мужчиной, который обратился в больницу в середине февраля этого года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следы коронавируса обнаружены в пробах сточных вод Милана и Турина за декабрь 2019 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, италия, следы вируса, сточные воды, пробы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети