Следы коронавируса обнаружены в пробах сточных вод Милана и Турина за декабрь 2019 года

Новое исследование итальянских ученых показало, что коронавирус присутствовал в стране еще в декабре 2019 года. Следы SARS-Cov-2 обнаружили в канализационных системах Милана и Турина за два месяца до того, как в Италии были зарегистрированы первые случаи COVID-19.

"Следы SARS-Cov-2 были обнаружены в образцах сточных вод, отобранных в Милане и Турине 18 декабря и в Болонье 29 января", - цитирует Bloomberg Джузеппину Ла Роса, возглавлявшую исследование ученых из Национального института здоровья Италии (ISS). По словам эксперта, еще больше следов было обнаружено в образцах, взятых в январе и феврале 2020 года.

Неожиданное открытие было сделано в ходе регулярного исследования воды на вирусы, которое проводится с 2007 года департаментом окружающей среды ISS. Было проанализировано 40 проб, взятых с октября 2019 года по февраль 2020 года, в качестве контрольных использовались пробы, взятые с сентября 2018 года по июнь 2019 года.

Исследования в провинции Лигурия доказывают вероятность того, что вирус присутствовал в стране в конце прошлого года. Самое первое упоминание коронавируса связано с мужчиной, который обратился в больницу в середине февраля этого года.