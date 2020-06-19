В Перми из-за коронавируса активу оборонного машзавода имени Дзержинского отказано во встрече с врио губернатора

Власти Прикамья отказали сотрудникам оборонного машзавода имени Дзержинского во встрече с врио главы региона Дмитрием Махониным, сославшись на отмену личных приёмов в правительстве из-за профилактики коронавируса. Об этом Накануне.RU рассказала глава совета ветеранов ЗиДа Татьяна Троегубова.

В середине мая актив завода направил врио губернатора Дмитрию Махонину просьбу о встрече. В ответе, подписанном и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Еленой Дегтярёвой, говорится, что, согласно письму минтруда России и в связи с профилактикой распространения коронавируса в краевом правительстве остановлен личный приём граждан. Это делает встречу с Махониным невозможной.

"Никаких альтернатив нам не предложили. Нас интересует одно: что будет с заводом и его сотрудниками? Он столько сделал для Победы в Великой Отечественной войне! Завод имеет три ордена Ленина. На предприятии работают династиями. У ЗиДа – большие перспективы. Создаётся ощущение, что идёт разрушение промышленности России. Я считаю, надо обращаться в Москву. В правительство, министерство обороны. Если завод не нужен, пусть нам честно об этом скажут. Так не говорят же", - сказала Троегубова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Перми состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "Авитек" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами. Позже на встрече с заводчанами Махонин сообщил, что "попросил "Авитек", чтобы заказы, запланированные на этот год, вернули заводу".

"Речь идет о контракте на 400 млн руб. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан другой контракт. На 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность", - сказал он.

Позже Махонин в своём Instagram сообщил, что "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". "Мой план – постараться по максимуму сохранить заводы", - написал Махонин.