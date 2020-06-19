24 Сентября 2020
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне начнется первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России.

Как сообщили в Роспотребнадзора, в нем примут участие россияне старше 1 года из 22 регионов страны. В каких именно субъектах РФ пройдет исследование, в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что пилотными регионами станут Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург.

Полученные данные используют для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

Напомним, в Минздраве считают, что снятие всех ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса, возможно в 2021 году - ориентировочно к февралю.

По словам главы министерства Михаила Мурашко, к этому времени должна появиться "фармацевтически управляемая ситуация". Министр отметил, что выработка популяционного иммунитета гарантирует, что цепочка заражений прервется.

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Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

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Теги: коронавирус, иммунитет, регионы россии



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