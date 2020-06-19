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Общество В России
КоАП, кодексы РФ, закон, законодательство (2015) | Фото: tv2.tomsk.ru

Межрегиональная ОО "За права семьи" потребовала исключить из нового КоАП антисемейные положения

Межрегиональная общественная организация "За права семьи" направила в адрес министра юстиции Константина Чуйченко официальное письмо, требуя исключить антисемейные положения, которые содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Общественники пишут, что проект нового КоАП вызывает у них "глубокое неудовлетворение" тем, что поправки в Конституцию РФ призваны укрепить государственную защиту и поддержку семьи, отцовства и материнства, а в статье 9 нового КоАП говорится о наказании родителей за "ненадлежащее исполнение" родительских обязанностей, из-за которой родители многие годы массово подвергаются произвольным преследованиям со стороны Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Накануне.RU писало об этом положении, которое перекочевало в проект нового КоАП из старого.

Также в движении обращают внимание, что в проект внесена новая норма в виде части 4 ст. 10.1, которая может привести к нарушению прав граждан в области здравоохранения в виде давления на них с целью принуждения к прививкам. Общественники считают, что под ударом окажутся прежде всего семьи с детьми.

При этом проект нового КоАП не предусматривает никакой ответственности за нарушение прав родителей со стороны чиновников и должностных лиц, создавая условия для преследования родителей, но оставляя их права незащищенными.

Движение требует исключить эти два положения и внести новое - о запрете пропаганды, направленной против семьи и семейных ценностей.

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Межрегиональная ОО "За права семьи" потребовала исключить из нового КоАП антисемейные положения

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Теги: КоАП, семья



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