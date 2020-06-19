24 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Коллаж, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство направило Путину доработанный план восстановления экономики

Правительство отправило президенту России доработанный план восстановления экономики. Первоначальный вариант был представлен 1 июня, он включал более 500 мероприятий и бюджет в более чем 5 трлн руб.

В сообщении правительства говорится, что план дополнили предложениями парламента, Общественной палаты, бизнес-объединений вроде "Деловой России", ученых. Также в него вошли предложения, выработанные по итогам ряда совещаний Путина с правительством и бизнесом.

В дополненном плане предусмотрены мероприятия по законодательному закреплению получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, развитию рынка длинных денег, стимулированию субъектов Федерации на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации закупочных процедур.

Только от Совета Федерации в план вошло полностью или частично более 20 предложений.

Вероятно, уже на следующей неделе Владимир Путин обсудит новый план с правительством.

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Правительство направило Путину доработанный план восстановления экономики

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Теги: правительство, владимир путин, президент, план восстановления экономики



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