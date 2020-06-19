Последствия шторма: спасатели ликвидируют завалы деревьев в Мурино и Всеволожске

В Ленинградской области спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия ночной грозы со шквалистым ветром. Удар стихии стал причиной падения крупных деревьев, обрывов линий электропередач, наблюдались задержки в работе автомобильного и ж/д транспорта.

"Спасатели МЧС России помогали жилищно-коммунальным службам и жителям в распиловке и уборке деревьев с проезжей части, железнодорожных путей и линий электропередач. За ночь было убрано более десятка поваленных деревьев в городах Всеволожск и Мурино, а также в деревнях Старая, Плинтовка и Капитолово", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Между тем, синоптики и спасатели предупреждают о возможном повторении шторма днем в пятницу, 19 июня. "Начиная с 13-16 часов, местами в Ленинградской области ожидаются ливни, грозы, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град. Во второй половине дня 19 июня местами в южных районах области ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов", - говорится в сообщении МЧС.