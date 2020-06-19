В Сургуте увеличилось до двух число жертв страшного ДТП

Число жертв ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло накануне вечером на выезде из Сургута, увеличилось до двух, сообщили Накануне.RU в окружном ГИБДД.

Вчера вечером недалеко от грибоедовской развязки столкнулись автомобиль "Киа", "Субару" и "Датсун". По предварительной информации, автомобиль "Субару" выехал на встречку и врезался в "Датсун". Водитель автомобиля "Киа" попытался уйти от столкновения, но не сумел.

Водитель "Датсун" скончался на месте происшествия. Водителя "Субару" пришлось извлекать из автомобиля. Он был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Обстоятельства ДТП выясняются.