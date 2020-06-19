ВВС РФ поднимали в воздух истребители для перехвата бомбардировщиков США

Российские ВВС поднимали в воздух истребители для сопровождения американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.

Су-30, Су-35 и МиГ-31 сопровождали два самолета ВВС США над нейтральными водами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что нарушений со стороны бомбардировщиков США не было.

В июне прошлого года российские истребители Су-27 за день перехватили два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. По данным Национального центра управления обороной, самолеты В-52Н Военно-воздушных сил США 17 июня приближались к российским границам в разных регионах.

Один из них был перехвачен над Черным морем, второй - над Балтийским. В воздух пришлось поднять Су-27. Полеты истребителей проходили по международным правилам