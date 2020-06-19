"Это добровольно, но в обязательном порядке": Памфилова рассказала о тестировании членов избиркомов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попыталась внести ясность в тему тестирования членов участковых и территориальных избирательных комиссий на коронавирус. На заседании ЦИК она объяснила изменение рекомендаций комиссии – из них исчезло положение об обязательном тестировании для всех членов избирательных комиссий.

"У нас была позиция, что надо это сделать максимально… Но нигде не было написано, что тестирование должно быть тотальным. За это время очень изменилась ситуация, поэтому мы изменили рекомендации. Ситуация значительно улучшилась, но в регионах она очень разнится. Мы считаем, что это очень важно, мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто это надо делать в согласовании с региональными властями. В целом ряде субъектов такое тестирование запланировано стопроцентное, хотя это дело добровольное. С 20 числа будет тестирование в Дагестане, в Республике Алтай уже протестировано 800 человек, в Карелии запланировано 100-процентное тестирование всех комиссий и их водителей. С умом люди подходят. В Пермском крае протестируют всех членов комиссий 60+", - заявила Памфилова.

При этом, по словам Памфиловой, тестирование везде будет добровольным. Как при этом будут охвачены "сто процентов" – она не уточнила. Кроме того, из слов главы ЦИК понятно, что нет никакой системы во времени тестирования членов ЦИК. Где-то их протестируют непосредственно перед голосованием, а где-то уже провели тестирование, непонятно, что будет, если они заразятся за предстоящую неделю.

Отдельно Памфилова прокомментировала голосование в коронавирусных больницах. "В красные зоны никто из членов комиссий не идет. Там не предусматриваем голосование. Единственное, если медперсонал или больной захочет проголосовать, они могут подать заявку, и мы можем из медперсонала организовать комиссию и они там проголосуют. Это не проблема. Но если такие случаи и будут, но они будут единичны", - заявила Памфилова.

Также глава ЦИК рассказала, что "почти 50 регионов организовывают в той или иной степени видеонаблюдение".