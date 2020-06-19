На Южном Урале за сутки COVID-19 заразились 179 человек, умерли пять пациентов

В Челябинской области за сутки подтверждено 179 случаев COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 5 тыс. 652 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 500 человек. За сутки были выписаны из больниц 129 человек, всего в регионе выздоровели 3 тыс. 10 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончались мужчины 50 и 82 лет, а также женщина 73 лет. Женщина 37 лет умерла от сахарного диабета с множественными осложнениями и полиорганной недостаточности, пациентка 90 лет – сахарного диабета и хронической сердечной недостаточности. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.