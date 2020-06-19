"Сочи" подтвердил, что матч с "Ростовом" состоится. Карпин не в курсе, кто будет играть

В футбольном клубе "Сочи" подтвердили, что сегодняшняя игра в рамках 23-го тура Российкой Премьер-Лиги (РПЛ) с "Ростовом" состоится.

Новость о том, что клубы договорились провести матч появилась на сайте клуба с заголовком "Спустя 95 дней сочный футбол вернётся!".

Напомним, на днях в составе "Ростова" выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клуб вместе с футболистами основного состава и тренерским штабом отправился на двухнедельный карантин. После появились обсуждения о возможном переносе игры, однако "Сочи" выступил за проведение встречи в назначенное время.

Сегодня в СМИ появилась информация, что представлять "Ростов" будет состав 2003 года рождения, а клуб решает вопрос с их дозаявкой на сезон.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" отметил, что не знает, кто выйдет в составе на сегодняшний матч.

"Мы на карантине, в "тюрьме" сидим. Кто там будет играть с "Сочи", я не знаю", - отметил наставник команды.

Добавим, что игра состоится сегодня в Сочи в 20:00 по московскому времени.