"Сочи" подтвердил, что матч с "Ростовом" состоится. Карпин не в курсе, кто будет играть

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Южный ФО
Валерий Карпин (2018) | Фото: Накануне.RU

"Сочи" подтвердил, что матч с "Ростовом" состоится. Карпин не в курсе, кто будет играть

В футбольном клубе "Сочи" подтвердили, что сегодняшняя игра в рамках 23-го тура Российкой Премьер-Лиги (РПЛ) с "Ростовом" состоится.

Новость о том, что клубы договорились провести матч появилась на сайте клуба с заголовком "Спустя 95 дней сочный футбол вернётся!".

Напомним, на днях в составе "Ростова" выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клуб вместе с футболистами основного состава и тренерским штабом отправился на двухнедельный карантин. После появились обсуждения о возможном переносе игры, однако "Сочи" выступил за проведение встречи в назначенное время.

Сегодня в СМИ появилась информация, что представлять "Ростов" будет состав 2003 года рождения, а клуб решает вопрос с их дозаявкой на сезон.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" отметил, что не знает, кто выйдет в составе на сегодняшний матч.

"Мы на карантине, в "тюрьме" сидим. Кто там будет играть с "Сочи", я не знаю", - отметил наставник команды.

Добавим, что игра состоится сегодня в Сочи в 20:00 по московскому времени.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Сочи" подтвердил, что матч с "Ростовом" состоится. Карпин не в курсе, кто будет играть

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ростов, карантин, коронавирус, РПЛ, матч, Сочи, Валерий Карпин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.06.2020 01:25 Мск 17 мячей в первых двух матчах РПЛ после возвращения: волевая победа "Ахмата" и разгром юношей из "Ростова"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.06.2020 14:00 Мск ФК "Ростов" ушёл на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Стал известен нулевой заражённый

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети