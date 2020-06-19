Спикер южноуральского парламента поблагодарил врачей кардиоцентра и вручил премии

Владимир Мякуш, председатель Законодательного собрания Челябинской области, накануне Дня медицинского работника побывал в кардиологическом центре Челябинска, пообщался с сотрудниками и вручил премии отличившимся.

Коллектив ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Челябинской области вошел в тройку лучших подобных учреждений по отзывам пациентов. В декабре текущего года челябинское медицинское учреждение отпразднует свой первый большой юбилей – десять лет работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, Мякуш после общения с персоналом и врачами наградил лучших сотрудников двумя премиями Законодательного собрания, также были вручены три почетных грамоты и два благодарственных письма.

"Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Челябинской области в приоритете, мы понимаем, как важно поддерживать врачей, приобретать современное оборудование для диагностики и операций", - прокомментировал Владимир Мякуш итоги визита.

Законодательное собрание Челябинской области является учредителем четырнадцати премий в различных отраслях. Среди награждаемых областным парламентом – работники культуры и социальной защиты, здравоохранения и образования, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, строители, дорожники и предприниматели.