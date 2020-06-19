Стала известна точная причина смерти бывшего главы Чувашии

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, передает ТАСС .

Как сообщила заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова, в прошлом году экс-глава региона неоднократно обращался к врачам, а в феврале этого года попал в больницу в тяжелом состоянии.

После обширного инфаркта у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность. Она осложнялась нарушением функционирования внутренних органов, сообщила специалист.

В конце мая Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

В начале года Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сначала он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового служебного автомобиля в присутствии других сотрудников подразделения, потом резко высказывался в адрес журналистов. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В конце мая Игнатьев подал в Верховный суд России на президента Владимира Путина, намереваясь оспорить указ главы государства о досрочном прекращении полномочий. Судебное заседание было намечено на 30 июня.