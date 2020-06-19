Стала известна точная причина смерти бывшего главы Чувашии

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
Глава Чувашии Михаил Игнатьев (2015) | Фото: moscow-post.com

Стала известна точная причина смерти бывшего главы Чувашии

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, передает ТАСС .

Как сообщила заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова, в прошлом году экс-глава региона неоднократно обращался к врачам, а в феврале этого года попал в больницу в тяжелом состоянии.

После обширного инфаркта у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность. Она осложнялась нарушением функционирования внутренних органов, сообщила специалист.

В конце мая Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

В начале года Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сначала он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового служебного автомобиля в присутствии других сотрудников подразделения, потом резко высказывался в адрес журналистов. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В конце мая Игнатьев подал в Верховный суд России на президента Владимира Путина, намереваясь оспорить указ главы государства о досрочном прекращении полномочий. Судебное заседание было намечено на 30 июня.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стала известна точная причина смерти бывшего главы Чувашии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил игнатьев, чувашия, коронавирус, пневмония



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2020 00:02 Мск Скончался бывший глава Чувашии Игнатьев, подавший в суд на Путина
Ранее 27.05.2020 02:21 Мск Бывший глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Ранее 02.02.2020 14:38 Мск Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии неприемлемым поведением
Ранее 30.01.2020 11:43 Мск Пожарного, которому пришлось подпрыгивать за ключами, не увольняли из МЧС Чувашии
Ранее 29.01.2020 17:51 Мск Путин "утратил доверие" к главе Чувашии, "дразнившему" сотрудника МЧС, и отправил его в отставку
Ранее 28.01.2020 07:28 Мск СМИ: Глава Чувашии, "дразнивший" МЧС-ника, уйдет в отставку
Ранее 24.01.2020 14:15 Мск Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети