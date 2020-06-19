На дистанционное голосование подали заявки более 2,5 миллиона человек - Памфилова

На дистанционное голосование по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области подано около 2,5 млн заявок. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее глава Элла Памфилова. По ее словам, к 19 июня только в системе "Мобильный избиратель" зарегистрировано более 1,5 млн заявлений. Около миллиона из них подано через сайт госуслуг, еще 128 тыс. – через МФЦ, остальное – через ТИКи и УИКи. Также 80 тыс. заявлений в России подано на надомное голосование. В ЦИК надеются, что в ближайшие дни количество заявок сильно вырастет, поскольку заявятся на голосование дачники. Замглавы ЦИК Николае Булаев отметил, что подано 17 жалоб. Он счел, что это небольшое число для 2,5 млн заявлений.

Памфилова прокомментировала и вопрос агитации, на которую были жалобы. "Закон не регулирует агитацию при этом голосовании, но не запрещает ее", - заявила глава ЦИК. Она сообщила, что ряд организаций использует материалы и символику ЦИК при агитации за или против поправок – это является нарушением. "Наши материалы подготовлены исключительно в целях информирования и разъяснения гражданам сути поправок. Важно, чтобы это не использовалось при агитации. Но агитация не запрещена", - отметила Памфилова.