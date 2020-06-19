24 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Украина, Сергей Думенко (Епифаний) (2018) | Фото: Reuters

Против Порошенко возбудили уголовное дело за разжигание межрелигиозной розни

Против бывшего украинского президента Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело из-за разжигания межрелигиозной розни при создании раскольнической "единой поместной церкви". Об этом он заявил своим сторонникам у здания Печерского районного суда Киева, который должен избрать ему меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы СВР.
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"Разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса. Вы вдумайтесь! За создание "православной церкви Украины"!" - возмущался олигарх.

Интересно, что на днях раскольники заявили о "кризисе доверия" украинскому правосудию в связи с делами против Порошенко.

Расследование против Порошенко СБУ начала в ноябре 2019 года по заявлению прихожан киевского "патриархата" (КП). Напомним, "единая поместная церковь" была создана в результате фактического ребрендинга КП, но с отстранением от управления его многолетнего лидера Михаила Денисенко-Филарета, что было требованием экуменического патриарха Варфоломея. Позже СБУ передала дело в ГБР.

Главный юрист КП Неонила Ткаченко заявила, что Порошенко лжет, заявляя, что дело касается объединения раскольников и томоса для них.

"Процессуальное действие – вручение подозрения – осуществлено ​​ГБР в рамках досудебного следствия по составу уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - подчеркнула она.

Ткаченко напомнила, что КП на протяжении года "страдает от рейдерства", поскольку под предлогом создания "единой церкви" раскольники захватывают храмы КП и незаконно переводят их в свою юрисдикцию (ранее это делал сам КП по отношению к канонической Церкви).

Политолог Руслан Бортник считает, что не факт, что это дело против Порошенко вообще существует, так как официальных заявлений об этом не было. Он полагает, что таким образом олигарх пытается расширить свою группу поддержки. Однако если даже такое дело есть, оно не будет иметь никаких юридических перспектив.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело о разжигании вражды открыто по решению суда, но какого именно, она не помнит.

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Против Порошенко возбудили уголовное дело за разжигание межрелигиозной розни

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Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, раскол



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