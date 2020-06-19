Представители партии "За правду" Захара Прилепина пойдут в южноуральское ЗСО списком

23 июня в Челябинск приедут лидеры зарегистрированной лишь весной партии "За правду" Захар Прилепин, Александр Казаков и Николай Новичков, цель визита – формирование предвыборного штаба для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова.

Челябинск продолжит список городов, где представители "За правду" собираются принять участие в каких-либо региональных или местных выборах. 20 июня пройдет визит Прилепина и других активистов в Воронеж, ранее прошли встречи с активом партии и губернатором Рязанской области. "После Челябинска Захар Прилепин намерен посетить Костромскую область", - уточнила собеседница.

В Челябинске партийцы не намерены выставлять кандидатов в одномандатных округах на выборах в Законодательное собрание (30 округов), на это просто не остается уже времени, зато готовы сформировать партийный список для максимального участия в выборной кампании. Среди главных тем для Челябинска, которые видят руководители партии в Москве – борьба за сохранение городского бора, дальнейшее развитие и пропаганда здорового образа жизни и т.д. Пока непонятно, будут ли региональные власти в лице каких-либо ответственных лиц встречаться с представителями новой политической партии, информации об этом нет.