Югра - третья в стране по количеству новых больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 47 (до 2 тыс. 429), в Югре – на 259 (до 5 тыс. 712), на Ямале – на 121 (до 3 тыс. 834). В Тюмени умер 54-летний пациент с тяжёлой вирусной пневмонией. Она протекала на фоне серьёзных хронических заболеваний. 12 дней он находился на ИВЛ. В ХМАО лидеры – Сургут (64), Нефтеюганский район (43), Сургутский район (32). Коэффициент распространения инфекции – 1,29.

"В Новом Уренгое скончался мужчина 63-летний пацеинта, у которого была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Он заболел в середине мая, при ухудшении состояния был госпитализирован, в больнице диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония. Инфекция протекала на фоне сопутствующих заболеваний сердца – в декабре 2019 г. пострадавший перенес инфаркт. Через две недели в больнице его состояние ухудшилось. Организм не справился с нагрузкой. К сожалению, пациент скончался", - сказала руководитель ямальского окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 972 пациентов.