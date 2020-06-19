Число выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области достигло 10,5 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 254 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (139 случаев) и других муниципалитетов. За сутки скончались еще четверо пациентов с коронавирусом, всего на Среднем Урале умерли 64 заболевших.

На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 10 тысяч 501 случай новой коронавирусной инфекции. Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, 647 человек – в средней степени тяжести. Остальные пациенты пребывают в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки выписано 207 человек, а всего свердловские врачи вылечили 5 тысяч 60 пациентов.