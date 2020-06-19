В Прикамье количество носителей коронавируса превысило 3 тысячи

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 64 (до 3 тыс. 1). По данным краевого оперштаба, за сутки четыре человека умерли от коронавируса (всего – 64), новых смертей от сопутствующих заболеваний нет (всего – 42). Коэффициент распространения болезни – 0,77 (на 18 июня – 0,76). У одного из пациентов коронавирус нашли посмертно, он и стал причиной летального исхода.

Отметим, суточный прирост по стране – 7 тыс. 972 инфицированных.