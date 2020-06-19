24 Сентября 2020
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Алтай, река, Чемал, Катунь, природа, горы, лес (2014) | Фото: Накануне.RU

На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.

Ранее ограничения действовали до 22 июня. Отмечается, что эпидситуация остается очень сложной. За последнюю неделю в республике прирост новых случаев заболевания коронавирусом превысил 60%.

На сегодняшний день в регионе выявлено 396 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, республика долго оставалась единственным субъектом страны, где не было ни одного заболевшего китайским вирусом. Только 16 апреля на Алтае появился первый пациент - это женщина из Огудайского района, к которой приезжали в гости родственники из другого региона.

При этом Алтай остается единственным регионом Сибири, в котором не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19.

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На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

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Теги: республика алтай, турбазы, коронавирус



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