На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.

Ранее ограничения действовали до 22 июня. Отмечается, что эпидситуация остается очень сложной. За последнюю неделю в республике прирост новых случаев заболевания коронавирусом превысил 60%.

На сегодняшний день в регионе выявлено 396 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, республика долго оставалась единственным субъектом страны, где не было ни одного заболевшего китайским вирусом. Только 16 апреля на Алтае появился первый пациент - это женщина из Огудайского района, к которой приезжали в гости родственники из другого региона.

При этом Алтай остается единственным регионом Сибири, в котором не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19.