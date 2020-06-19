Текслер объяснил, почему решил возглавить список "Единой России"

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. (2020) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Текслер объяснил, почему решил возглавить список "Единой России"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, почему решил выставить свою кандидатуру в начале списка "Единой России" на выборах в заксобрание региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я принял решение возглавить список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание региона. Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона. Хочу держать руку на пульсе, мы с вами понимаем, что региональный парламент - от него многое, что зависит – вектор развития региона, поэтому такое решение принято. Я скажу откровенно, я рассчитываю и на федеральную поддержку, и ресурс партии во благо нашего региона и самое важное, я рассчитываю перезагрузить работу "Единой России" в регионе. Для меня, для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов Законодательного собрания", - объяснил Текслер.

"Что касается общерегиональной тройки, то 25 июня на партийной конференции я буду предлагать свои кандидатуры: Владимира Мякуша, Евгении Майоровой. Очень надеюсь на ее свежий взгляд на ситуацию и уверен, что она вложит частичку своей души в эту кампанию", - добавил глава региона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Текслер объяснил, почему решил возглавить список "Единой России"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, Единая Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2020 06:59 Мск "Взвешенное решение". Депутаты ЗСО - о решении Текслера возглавить список "ЕР" на выборах
Ранее 19.06.2020 15:41 Мск Лидер "ЕР" в Челябинской области о решении губернатора возглавить список партии: "У нас задачи одни!"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2020 09:40 Мск Текслер возглавит список "Единой России" на выборах в заксобрание

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети