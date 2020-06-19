Текслер объяснил, почему решил возглавить список "Единой России"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, почему решил выставить свою кандидатуру в начале списка "Единой России" на выборах в заксобрание региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я принял решение возглавить список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание региона. Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона. Хочу держать руку на пульсе, мы с вами понимаем, что региональный парламент - от него многое, что зависит – вектор развития региона, поэтому такое решение принято. Я скажу откровенно, я рассчитываю и на федеральную поддержку, и ресурс партии во благо нашего региона и самое важное, я рассчитываю перезагрузить работу "Единой России" в регионе. Для меня, для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов Законодательного собрания", - объяснил Текслер.

"Что касается общерегиональной тройки, то 25 июня на партийной конференции я буду предлагать свои кандидатуры: Владимира Мякуша, Евгении Майоровой. Очень надеюсь на ее свежий взгляд на ситуацию и уверен, что она вложит частичку своей души в эту кампанию", - добавил глава региона.