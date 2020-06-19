24 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 7972 новых случая коронавируса: Югра и Средний Урал обогнали Санкт-Петербург

За последние сутки в России выявлено 7972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10443 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

 Москва - 1136

 Московская область - 646

 Ханты-Мансийский АО - 259

 Свердловская область - 254

 Санкт-Петербург - 228

 Нижегородская область - 219

 Воронежская область - 203

 Челябинская область - 166

 Иркутская область - 164

 Красноярский край - 151

 Ростовская область - 139

 Ставропольский край - 137

 Ульяновская область - 122

 Ямало-Ненецкий АО - 121

 Архангельская область - 118

 Саратовская область - 116

 Республика Тыва - 115

 Республика Коми - 114

 Новосибирская область - 108

 Волгоградская область - 107

 Омская область - 103

 Приморский край - 103

Республика Саха (Якутия) – 97

 Карачаево-Черкесская Республика – 94

 Тульская область - 90

 Республика Дагестан - 88

 Ивановская область - 85

 Самарская область - 83

 Томская область - 83

 Белгородская область - 81

 Хабаровский край - 78

 Курская область - 77

 Брянская область - 76

 Кабардино-Балкарская Республика – 76

 Пензенская область - 75

 Алтайский край - 75

 Орловская область - 74

 Чувашская Республика - 70

 Тверская область - 67

 Забайкальский край - 66

 Краснодарский край - 64

 Пермский край - 64

 Калужская область - 63

 Республика Башкортостан - 62

 Мурманская область - 61

 Оренбургская область - 60

 Смоленская область - 59

 Астраханская область - 59

 Тамбовская область - 58

 Новгородская область - 58

 Кемеровская область - 58

 Липецкая область - 57

 Владимирская область - 56

 Республика Мордовия - 56

 Республика Бурятия - 54

 Ленинградская область - 53

 Рязанская область - 52

 Амурская область - 49

 Тюменская область - 47

 Республика Хакасия - 46

 Республика Марий Эл - 45

 Камчатский край - 45

 Кировская область - 43

 Псковская область - 41

 Ярославская область - 39

 Республика Адыгея - 38

 Республика Татарстан - 36

 Калининградская область - 32

 Курганская область - 32

 Республика Ингушетия - 30

 Республика Северная Осетия - 30

 Вологодская область - 27

 Сахалинская область - 24

 Республика Карелия - 22

 Удмуртская Республика - 20

 Магаданская область - 19

 Чеченская Республика - 17

 Костромская область - 16

 Республика Калмыкия - 8

 Еврейская АО - 4

 Республика Алтай - 2

 Чукотский АО - 1

 Севастополь - 1

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В России выявлено 7972 новых случая коронавируса: Югра и Средний Урал обогнали Санкт-Петербург

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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