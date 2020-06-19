В России выявлено 7972 новых случая коронавируса: Югра и Средний Урал обогнали Санкт-Петербург
За последние сутки в России выявлено 7972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10443 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 1136
Московская область - 646
Ханты-Мансийский АО - 259
Свердловская область - 254
Санкт-Петербург - 228
Нижегородская область - 219
Воронежская область - 203
Челябинская область - 166
Иркутская область - 164
Красноярский край - 151
Ростовская область - 139
Ставропольский край - 137
Ульяновская область - 122
Ямало-Ненецкий АО - 121
Архангельская область - 118
Саратовская область - 116
Республика Тыва - 115
Республика Коми - 114
Новосибирская область - 108
Волгоградская область - 107
Омская область - 103
Приморский край - 103
Республика Саха (Якутия) – 97
Карачаево-Черкесская Республика – 94
Тульская область - 90
Республика Дагестан - 88
Ивановская область - 85
Самарская область - 83
Томская область - 83
Белгородская область - 81
Хабаровский край - 78
Курская область - 77
Брянская область - 76
Кабардино-Балкарская Республика – 76
Пензенская область - 75
Алтайский край - 75
Орловская область - 74
Чувашская Республика - 70
Тверская область - 67
Забайкальский край - 66
Краснодарский край - 64
Пермский край - 64
Калужская область - 63
Республика Башкортостан - 62
Мурманская область - 61
Оренбургская область - 60
Смоленская область - 59
Астраханская область - 59
Тамбовская область - 58
Новгородская область - 58
Кемеровская область - 58
Липецкая область - 57
Владимирская область - 56
Республика Мордовия - 56
Республика Бурятия - 54
Ленинградская область - 53
Рязанская область - 52
Амурская область - 49
Тюменская область - 47
Республика Хакасия - 46
Республика Марий Эл - 45
Камчатский край - 45
Кировская область - 43
Псковская область - 41
Ярославская область - 39
Республика Адыгея - 38
Республика Татарстан - 36
Калининградская область - 32
Курганская область - 32
Республика Ингушетия - 30
Республика Северная Осетия - 30
Вологодская область - 27
Сахалинская область - 24
Республика Карелия - 22
Удмуртская Республика - 20
Магаданская область - 19
Чеченская Республика - 17
Костромская область - 16
Республика Калмыкия - 8
Еврейская АО - 4
Республика Алтай - 2
Чукотский АО - 1
Севастополь - 1