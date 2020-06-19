В России выявлено 7972 новых случая коронавируса: Югра и Средний Урал обогнали Санкт-Петербург

За последние сутки в России выявлено 7972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10443 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.