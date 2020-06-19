Посол РФ в Китае: Дата визита Путина пока не определена

Точная дата визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока не обсуждается. Посол России в КНР Андрей Денисов в открытом интервью ТАСС рассказал, что дипломаты работают и согласовывают этот визит. Изначально он планировался на начало осени, но теперь по понятным причинам конкретные данные не определены.

Ранее главы РФ и КНР встречались довольно часто - несколько раз на полях международных мероприятий, и уже сложилась практика, когда они ежегодно совершали государственный или официальный визит. В прошлом году с таким визитом, приуроченным к Петербургскому экономическому форму, Россию посещал председатель КНР Си Цзиньпин. В текущем - очередь была за ответным визитом российского президента.