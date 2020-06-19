В уральском городе инкассаторский фургон угодил в ДТП

В уральском городе Асбест произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось 18 июня на улице Промышленная: столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и фургон "Росинкас". В результате аварии есть пострадавший. Из какой он машины, в ведомстве не уточнили.

К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение. Все обстоятельства, а также виновника аварии сейчас устанавливает ГИБДД.