24 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Депутат Андрей Пирожков пришел в военкомат (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутату Пирожкову предложили снова пройти медкомиссию. Он назвал это атакой властей

Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков явился в военкомат по повестке. Ранее парламентарию вручили этот документ в стенах гордумы. При этом сотрудники военкомата не давали ему пройти в зал для заседаний, пока он не поставит подпись. Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, сегодня оппозиционер решил креативно явиться в Чкаловский военкомат. На Пирожкове была майка с цитатой президента Владимира Путина: "Призыв - это прошлое. России нужна профессиональная армия".

Для того, чтобы поддержать независимого депутата, регулярно голосующего против решений власти, к стенам военкомата пришли избиратели.

Девушка держала плакат с юмористическим лозунгом: "Этот депутат меня удовлетворяет". Пожилая женщина держала в руках плакат: "Пирожков уже служит Родине". Третий плакат содержал апелляцию к мэру Александру Высокинскому - мол, а служил ли он? При этом в самом военкомате были сотрудники прокуратуры и районной администрации, а также министерства общественной безопасности Свердловской области.

Депутат Андрей Пирожков пришел в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

Депутат Андрей Пирожков пришел в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я отказался от настойчивых предложений поддержать отчёт мэра и проголосовать "за" Высокинского. И вот за несколько дней до голосования со мной решили переговорить через военкомат", - сказал Пирожков в беседе с нашим журналистом.

Сотрудники военкомата не смогли объяснить нашему журналисту, почему в будний день представители всех указанных ведомств собрались в одно время и в одном месте.

При этом вместе с Пирожковым журналиста не пустили в здание военкомата. Хотя указ президента не ограничивает работу СМИ во время карантина и военкомат не является ведомством закрытого типа. При этом депутат не отвечал на звонки в здании комиссариата. Тогда наш корреспондент вызвал на место полицию.

В это время Андрей Пирожков вышел из военкомата и сказал, что ему предложили заново пройти медкомиссию. По его словам, он отказался. Напомним, депутат был признан ограниченно годным для службы в армии по состоянию здоровья. Однако теперь выяснилось, что решение областного комиссариата было отменено протестом прокурора, и это решение, как и предложение пройти медкомиссию вновь, депутат счел незаконным и обусловленным политическим давлением.

Полк ППСП(2020)|Фото: Накануне.RU

Депутат Андрей Пирожков пришел в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

Обновлено: Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов назвал обвинения Александра Высокинского в "заказе" Пирожкова личными домыслами парламентария. "Мы не комментируем чьи-то домыслы и догадки", - заявил Накануне.RU пресс-секретарь.

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Депутату Пирожкову предложили снова пройти медкомиссию. Он назвал это атакой властей

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Теги: Андрей Пирожков, военкомат



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