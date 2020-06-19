Текслер осмотрел участок в челябинском городском бору, из-за которого не утихают споры

Губернатор Алексей Текслер осмотрел участок в челябинском городском бору, где планируется строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы.

Глава региона сегодня посетил действующий хирургический корпус ЧОДКБ, где посмотрел несколько отделений, пообщался с сотрудниками больницы и поздравил их с профессиональным праздником. После этого в сопровождении главврача больницы он посетил место, где запланировано строительство нового хирургического корпуса.

Алексей Текслер отметил, что врачи детской больницы решают сложнейшие задачи и готовы осваивать новые технологии. При этом он отметил проблему нехватки помещений.

"Мы готовы быть одним из лучших областных центров и увеличивать количество направлений оказания помощи для наших детей. Действительно необходим единый центр, где любую детскую патологию можно в одном месте лечить. Это наша сегодняшняя задача, мы безусловно все для этого сделаем и новый хирургический корпус, он безусловно необходим. Да, мы посмотрели место и самое главное, я увидел энергетику врачей, и у меня нет никакого сомнения, что нам нужно двигаться в эту сторону, естественно, благоустроив территорию, наведя там порядок. Вы знаете, к бору прирезали дополнительные площади, и будут компенсационные посадки крупномерных деревьев. Для людей мы сделаем все, чтобы все интересы сбалансировать, но самое главное - это наши дети. Это нужно понимать", - подчеркнул он.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

20 мая Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требовал отменить постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Общественники намерены обжаловать решение областного суда.

Экоактивисты проводят онлайн пикеты портив вырубки городского сбора, и не исключают, что после снятия режима самоизоляции выйдут на акции протеста.