В тестировании электронного голосования в Москве поучаствовали 54 тысячи избирателей

В пятницу, 19 июня, в 20 часов мск завершится тестовое электронное дистанционное голосование в Москве. По данным сайта mos.ru, в эксперименте приняли участие почти 54 тыс. жителей столицы, явка составила более 7%. В качестве тестового вопроса горожанам предложили ответить: нужно ли создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений.

Организаторы отмечают, что участвовать в тестировании могли москвичи, зарегистрировавшиеся на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию.

Настоящее голосование начнется для москвичей в 10:00 мск 25 июня на портале 2020og.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В Москве будут работать 3,6 тыс. традиционных участков. Электронное голосование, к которому возникало много вопросов, пройдет в Москве и Нижегородской области – эти регионы отобрала Центральная избирательная комиссия.