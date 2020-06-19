Индия собирается приобрести у России истребители Миг-29

ВВС Индии намерены приобрести у России 21 многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения Миг-29.

Как сообщает издание The Economic Times, это необходимо для замены стоящих на вооружении индийских ВВС истребителей МиГ-21.

Поставки истребителей могут начаться через два года, после подписания соответствующего соглашения с российской стороной, добавляет Regnum.

Отметим, в прошлом году российские СМИ сообщали, что Россия получила от Индии заявку на срочную покупку 21 истребителя МиГ-29.

По данным источников, Индии может не хватать самолетов этого класса в связи с возможными проблемами с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.