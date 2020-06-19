Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, заболевший COVID-19, пошел на поправку

57-летний тренер и отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, болевший коронавирусом, пошел на поправку. Мужчина был госпитализирован с пневмонией в Дагестане, позже его перевели в одну из столичных больниц. Одновременно с коронавирусом у Нурмагомедова случился инсульт, ему сделали операцию на сердце, он длительное время находился в коме. Сообщалось, что Хабиб при этом отказался делать тест на коронавирус.

Об улучшении состояния Абдулманапа сообщил тренер Хабиба Хавьер Мендес.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел", – цитирует Мендеса ТАСС.