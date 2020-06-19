Кипрская компания получила контроль над 5,23% пакетом акций "Мотовилихинских заводов"

Кипрская Paslentia Investments LTD получила контроль над 5,23% пакетом акций "Мотовилихинских заводов", сообщает "Ъ".

Подробности о заключенной сделке пока неизвестны. Всего под контролем киприотов оказались 51,944 тыс. голосующих акций. На предприятии отметили, что пока не могут пояснить, чьими акциями теперь может распоряжаться Paslentia. Со ссылкой на "Ростех" представитель машхолдинга пояснил, что пакет акций "Мотовилихи" 50%, который госкорпорация контролирует как напрямую, так и через НПО "Сплав", не изменился.

С марта 2018 года машхолдинг находится в процедуре конкурсного производства. Если кипрская компания будет акционером ПАО, то она станет и участником дела о банкротстве с правом оспаривания невыгодных для себя соглашений.