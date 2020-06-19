В МИД Японии подтвердили, что Абэ отказался приехать на парад Победы в Москву

Председатель правительства Японии Синдзо Абэ отказался приехать на парад Победы в Москву, подтвердил МИД страны.

Как заявил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, причиной отказа стала ситуация с распространением коронавируса, передает Regnum.

Ранее о том, что Абэ не собирается ехать в Москву на празднование 75-летия Победы 24 июня, сообщило издание Asahi.

Японский премьер изначально дал согласие принять участие в праздновании 9 мая. Сообщалось, что глава правительства собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. Но позже появились слухи, что разговор не состоится, поскольку обсуждение территориального вопроса находится в тупике.