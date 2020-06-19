В Югре мать, бросившая четверых детей на три дня, шесть раз привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения

В посёлке Белый Яр мать, надолго оставившая четверых детей без присмотра, вновь попала под "административку". Ранее она уже шесть раз получала аналогичные протоколы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Факт неисполнения матерью родительских обязанностей силовики выявили 2 июня, когда посещали семью в рамках профилактического мероприятия "Подросток". Ранее мать шесть раз привлекалась к "административке" за неисполнение соответствующих обязанностей. Дети переданы в "Сургутский центр социальной помощи семьи и детям".

В рамках прокурорской проверки запрошены документы из органов профилактики, в том числе характеризующие материалы на семью. 18 июня против матери возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Проводится процессуальная проверка действий сотрудников сургутской районной комиссии по делам несовершеннолетних – их частью может быть халатность.