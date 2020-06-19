Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на переводы денежных средств через банкоматы. Со 2 июня за каждую операцию придется отдать комиссию в 1% от переводимой суммы, пишет "Коммерсант".

Переводы через "Сбербанк Онлайн" и "СМС-банк" на сумму до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

Через Систему быстрых платежей (СБП), участником которой недавно стал Сбербанк, можно без комиссии переводить до 100 тысяч рублей.

Таким образом, теперь клиентам выгоднее посылать деньги на карты других банков. Если перевод будет более 100 тысяч рублей, в СПБ придется заплатить комиссию в 0,5%, а в Сбербанке - 1-1,5%.

С начала лета Сбербанк убрал комиссии за переводы внутри страны. Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.

При этом, напомним, финансовое учреждение введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц.