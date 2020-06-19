Большую часть мест на трибунах "Екатеринбург-Арены" заблокировали для болельщиков

Большая часть мест на трибунах стадиона "Екатеринбург-Арена" во время завтрашнего матча "Урал" – "Рубин" будет заблокирована для болельщиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, блокировка мест выполнена таким образом, чтобы доступные для посадки кресла находились друг от друга с учетом необходимой для безопасности зрителей социальной дистанции. При этом для поклонников футбола, которые приходят на стадион с семьей, предусмотрены по два-три расположенных рядом доступных места.

Как отметили в клубе, рассадка болельщиков внутри сектора – свободная, контроль за заполнением будут вести стюарды и волонтеры. Также у пришедших на стадион будут проверять обязательное наличие индивидуальных защитных средств – маски и перчаток, которые должны быть надеты до, во время и после матча.

Напомним, встреча чемпионата России "Урал" – "Рубин" состоится 20 июня. Ранее в екатеринбургской команде показали, как будут рассаживать болельщиков на данном матче. Посетить игру смогут около 3,5 тысяч человек.