Бывшему главе курганского ГУ МЧС вменили тягу к дорогим гаджетам за бюджетный счет

В отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова возбуждено еще два уголовных дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в сентябре 2019 года он сообщил главному бухгалтеру ГУ МЧС России по Курганской области недостоверную информацию о своем дальнейшем назначении на руководящую должность и получил выплаты в общей сумме не менее 128 тыс. руб.

Также за за счет средств подведомственного учреждения он купил дорогостоящий телефон за 82 тыс. руб., которым пользовался вплоть до его изъятия в рамках расследования уголовного дела.

Ранее Рожкову уже было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В 2019 году Рожков, решив похитить бюджетные деньги, выписал премию одному из начальников подразделения регионального МЧС. Были растрачены 200 тыс. руб. из бюджета МЧС России. В этом же году он, по данным следствия, незаконно использовал в личных целях спецтехнику МЧС. А в 2017 году Рожков при исполнении госконтракта на поставку робототехнического оборудования, зная о явных недостатках продукции и невозможности ее принять, организовал приемку этих средств и составил поддельные акты.