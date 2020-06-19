В Югре выросло число "тяжелых" пациентов с COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе возросло число "тяжелых" коронавирусных пациентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным департамента здравоохранения Югры, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 29 человек, 45 находятся в реанимации. Еще вчера подключенных к ИВЛ было 26 и 41 человек, соответственно, находились в тяжелом состоянии.

Отметим, что в регионе продолжается резкий прирост числа заболевших. Вчера из всех новых больных по "тюменской матрешке" половина была в ХМАО.

Добавим также, что власти региона внесли изменение в постановление о мерах по предотвращению распространения COVID в округе. По решению Натальи Комаровой компании, которые привозят рабочих из других регионов, теперь должны не только размещать вахтовиков на двухнедельный карантин в буферных зонах, но и сообщать о приезде новых рабочих в югорское отделение Роспотребнадзора. Компании должны отчитываться о количестве сотрудников, месте и сроке их нахождения в изоляции. Также предприятиям запрещается размещать в буферных зонах вахтовиков, которые приехали в регион транзитом.