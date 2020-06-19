Юрий Крупнов: Ковид играет функцию бункера, в котором властям очень удобно не замечать проблем

Проблемы экономики страны вызваны не новым вирусом, а неработающей и даже разрушительной моделью управления ключевыми сферами. Об этом заявил эксперт Московского экономического форума, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"Я не вижу никакого кризиса и выводов из него, потому что, на мой взгляд, весь этот кризис просто был ловко придуман как управленческий инструмент для того, чтобы не заниматься реальными проблемами. Ковид выступил в функции кокона или бункера, куда можно залезть и, как страус, зарывая голову в песок, соответственно, не видеть то, что происходит на самом деле", - отметил эксперт.

Он напомнил, что имеется основополагающий майский указ президента, из него следуют нацпроекты. Самая первая строчка первого пункта майского указа говорит, что к 2024 году необходимо выйти на устойчивый естественный рост населения. Это значит, что два года минимум перед этим – в 2022-2023 годы – уже должен появиться какой-то естественный прирост, чтобы он стал устойчивым и позитивным. Но уже сейчас демографам очевидно, что в эти годы будет полумиллионная убыль.

"У нас сломано управление страной, в первую очередь, и именно это нужно даже не чинить, а фактически создавать заново. Я с интересом наблюдаю и жду, когда президент это в полной мере осознает и начнет строить параллельный контур управления страной", - говорит Юрий Крупнов.

Отметим, что эксперт примет участие в онлайн-сессии Московского экономического форума 30 июня. Вы также можете присоединиться к обсуждению и задать свой вопрос.