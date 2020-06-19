Эпидемиолог: Коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина коронавируса.

Отмечается, что обнародован не только геном вируса, найденного у заболевших на рынке "Синьфади", но и геном COVID-19, который был обнаружен в образцах с окружающей среды, передает Regnum.

По словам китайского эпидемиолога Лю Цзюня, анализ генома найденных на оптовом рынке образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе в настоящее время штаммов.

Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус пришел из Европы, однако у него есть определенные отличия. В частности, он старше современных европейских штаммов, передает ТАСС.

Ранее предварительное исследование показало, что вирус отличается от штамма, ранее поразившего Китай. Напомним, китайские эпидемиологи сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за вспышки заболевания на пекинском оптовом продуктовом рынке.

Вспышку удалось проследить от разделочной доски на рынке, где обрабатывался импортированный лосось. Китай импортирует эту рыбу из таких стран как Норвегия, Чили, Австралия, Канада и Фарерские острова.

По данным китайского государственного издания Global Times, за новой вспышкой COVID-19 может стоять мутация. Вирусолог считает, что выявленный на оптовом рынке коронавирус более опасный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.