ВТБ и Сбербанк заведут официальные каналы в Telegram

Спустя менее суток после разблокировки Telegram в России о намерении завести в мессенджере официальные каналы заявили крупнейшие банки с госучастием.

Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в его организации приветствуют решение Роскомнадзора. "Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram", - цитирует РБК Грефа.

Об открытии официального канала в Telegram объявил также ВТБ. "Мы открыли официальный Telegram-канал "Оперштаб ВТБ". Этот канал — коротко и быстро о наших сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях в банке и экономике страны", — сообщили в пресс-службе банка.

Стоит отметить, что в последние месяцы Telegram активно использовали и непосредственно государственные структуры. Так, почти все регионы создали в мессенджеры каналы для оперштабов по борьбе с коронавирусом, есть такой канал и у федерального штаба. А Минкомсвязи с помощью Telegram координировало вывозные рейсы для россиян, оставшихся за рубежом после закрытия границ.