Виновным в возгорании нефтяного резервуара в Нижневартовске грозит до трёх лет колонии

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
пожар на нефтяном резервуаре (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Югре

Виновным в возгорании нефтяного резервуара в Нижневартовске грозит до трёх лет колонии

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания нефтяного резервуара на трассе Нижневартовск – Мегион, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
Читайте также:

Напомним, около 17.30 12 июня на территории "Нижневартовского нефтеперерабатывающего объединения" произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов, расположенного в районе 12 км трассы Нижневартовск – Мегион. Пострадали 37- и 38-летний операторы технической установки, находившиеся рядом. С ожогами они госпитализированы. Полученные травмы медики назвали тяжёлыми.

По версии следствия, 9-12 июня неустановленные работники "объединения" нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта – товарно-сырьевой установки стабилизации нефти цеха №1. Она расположена по адресу улица Подстанция Мегион, 7 в Нижневартовске. Из-за этого произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре №9, рядом с которым находились пострадавшие. Дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Виновным грозит до трёх лет колонии. Момент возгорания попал на видео.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Виновным в возгорании нефтяного резервуара в Нижневартовске грозит до трёх лет колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, нефтяной резервуар, возгорание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2020 10:44 Мск В результате возгорания нефтяного резервуара в Нижневартовске пострадали двое рабочих
Ранее 12.06.2020 19:28 Мск В Югре загорелся нефтяной резервуар: пострадавших нет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети