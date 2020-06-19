Виновным в возгорании нефтяного резервуара в Нижневартовске грозит до трёх лет колонии

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания нефтяного резервуара на трассе Нижневартовск – Мегион, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, около 17.30 12 июня на территории "Нижневартовского нефтеперерабатывающего объединения" произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов, расположенного в районе 12 км трассы Нижневартовск – Мегион. Пострадали 37- и 38-летний операторы технической установки, находившиеся рядом. С ожогами они госпитализированы. Полученные травмы медики назвали тяжёлыми.

По версии следствия, 9-12 июня неустановленные работники "объединения" нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта – товарно-сырьевой установки стабилизации нефти цеха №1. Она расположена по адресу улица Подстанция Мегион, 7 в Нижневартовске. Из-за этого произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре №9, рядом с которым находились пострадавшие. Дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Виновным грозит до трёх лет колонии. Момент возгорания попал на видео.