24 Сентября 2020
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Сергей Хрущев (2020) | Фото: Википедия

В США скончался сын Никиты Хрущева Сергей

В городе Кранстон (штат Род Айленд, США) скончался 84-летний сын Никиты Хрущева Сергей. Об этом со ссылкой на правнучку советского вождя Нину сообщает РБК.

Сергей Хрущев жил и преподавал в США с начала 90-х. В местном университете он читал лекции по истории холодной войны, имел вид на жительство в Штатах.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО "Электронмаш".

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В США скончался сын Никиты Хрущева Сергей

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Теги: сергей хрущев, никита хрущев, биография, сша



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Ранее 26.06.2020 00:03 Мск Вдова Сергея Хрущева опровергла информацию о его смерти от огнестрельного ранения

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