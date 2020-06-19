В США скончался сын Никиты Хрущева Сергей

В городе Кранстон (штат Род Айленд, США) скончался 84-летний сын Никиты Хрущева Сергей. Об этом со ссылкой на правнучку советского вождя Нину сообщает РБК.

Сергей Хрущев жил и преподавал в США с начала 90-х. В местном университете он читал лекции по истории холодной войны, имел вид на жительство в Штатах.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО "Электронмаш".