24 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин написал для американского журнала статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Глава государства заявил, что многие европейские политики хотят "замести Мюнхенский сговор под ковер" и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацистов. Однако Россия будет твердо отстаивать историческую правду, отметил Путин. По его словам, СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать, внесли основной вклад в победу над нацизмом.

Путин подчеркнул, что несправедливо считать причиной начала войны подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова -Риббентропа.

К развязыванию боевых действий также привело и Мюнхенское соглашение, согласно которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область, отметил президент.

По словам Путина, ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства.

Российский лидер призвал все страны ускорить процесс рассекречивания архивов предвоенного и военного периодов. Он заметил, что до сих пор остаются засекреченными материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам.

Президент РФ призвал страны сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений. Саммит стран пятерки ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании мог бы сыграть в этом большую роль, подчеркнул он.

Ранее Путин уже комментировал желание европейских политиков разделить ответственность за развязывание Второй мировой войны между Гитлером и Сталиным.

"Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии", - заявлял Путин.

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Путин написал для американского журнала статью о Второй мировой войне

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Теги: владимир путин, вторая мировая война



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