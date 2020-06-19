"Факт зафиксирован". Мэрия Екатеринбурга заявила о провокации в парке XXII Партсъезда

Мэрия Екатеринбурга заявила о провокации в парке XXII Партсъезда, который закрывается на реконструкцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, минувшей ночью неизвестные сломали дерево в парке.

"Факт провокации зафиксирован, подрядчик обратился с заявлением в правоохранительные органы", - отметили в мэрии.

Накануне.RU уже рассказывало о проекте реконструкции парка XXII Партсъезда и претензиях к нему со стороны местных жителей.

Масштабное благоустройство продлится до ноября 2021 года. Архитектор уверяет, что парк сохранит все лучшее.