В Индии зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – более 13 тысяч

Пандемия коронавируса набирает обороты в Индии. За последние сутки в стране, где проживает 1,3 млрд человек, выявлено рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 – более 13 тыс. Самый большой скачок прироста зафиксирован в штатах Дели, Уттар-Прадеше и Тамиланде. Общее количество зарегистрированных с начала эпидемии случаев выросло до 380 тыс.

Также, по данным властей, за последние сутки зафиксировано 336 случаев смерти от осложнений коронавирусной инфекции. В Махараштре погибли 100 человек, в Дели – 65. Всего с начала эпидемии зафиксировано 12,5 тыс. смертей.

В стране продолжается действие ограничительных мер – пока до 30 июня. Впрочем, рестораны, торговые центры и религиозные культовые места открылись в первую неделю июня. Отмечается, что Индия дольше всех в мире была под действием ограничительных мер.