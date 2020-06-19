24 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2006) | Фото: homepage.eircom.net

В Индии зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – более 13 тысяч

Пандемия коронавируса набирает обороты в Индии. За последние сутки в стране, где проживает 1,3 млрд человек, выявлено рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 – более 13 тыс. Самый большой скачок прироста зафиксирован в штатах Дели, Уттар-Прадеше и Тамиланде. Общее количество зарегистрированных с начала эпидемии случаев выросло до 380 тыс.   

Также, по данным властей, за последние сутки зафиксировано 336 случаев смерти от осложнений коронавирусной инфекции. В Махараштре погибли 100 человек, в Дели – 65. Всего с начала эпидемии зафиксировано 12,5 тыс. смертей.

В стране продолжается действие ограничительных мер – пока до 30 июня. Впрочем, рестораны, торговые центры и религиозные культовые места открылись в первую неделю июня. Отмечается, что Индия дольше всех в мире была под действием ограничительных мер.

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В Индии зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – более 13 тысяч

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Теги: индия, коронавирус, рекордное число заболевших, статистика за сутки, режим ограничений



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